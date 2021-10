Sud América declarará personas no gratas a tres de los árbitros contra Progreso: "Fue un robo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sud América empató ayer 0-0 ante Progreso en un partido clave en la lucha por la permanencia. Ambos siguen en zona de descenso y ninguno se fue conforme con la igualdad. Mucho menos el conjunto Buzón que protestó dos penales.

Fernando Pavón, gerenciador de Sud América, aseguró que "fue un robo descarado". "Vamos a presentar una carta bastante fuerte. Hace cuatro años Pablo Giménez, este mismo árbitro, cobró un penal que solo él vio y nos llevó a descender", aseguró en "100% Deporte" (Sport 890).

"Ayer fue un robo descarado del señor Pablo Giménez, no se pueden jugar dos campeonatos diferentes uno con VAR y otro sin VAR. Un penal te la llevo, pero dos en un mismo partido no, es todo muy raro (...) No me importa que me manden a la comisión que quieran, pero esto fue un robo. Vamos a declarar persona no grata a Pablo Giménez, al primer asistente y al cuarto árbitro", añadió.



Sud América reclama por dos penales en el segundo tiempo: uno por infracción contra el argentino Pablo Mouche y otro por mano de un rival dentro del área.

Bue... cerrá y vamos 🤫 pic.twitter.com/VvEwT6pPgr — Sud América (@IASA1914) October 25, 2021

La cuenta oficial de Twitter de Sud América publicó ayer las imágenes de las dos incidencias. Luego agregó el mencionado antecedente con Giménez en 2017. "El Tanque Sisley 3-2 Sud América, casi cuatro años atrás. Nos jugábamos la vida en una final por el descenso. Hoy también, el mismo árbitro. Seguramente sea casualidad, sí, pero la sensación de despojo nos invade", afirmó el club.