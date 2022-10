Fin de semana positivo para las formativas de Peñarol: ganaron el 60% de los clásicos 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue un fin de semana positivo para Peñarol en formativas. De los cinco clásicos que jugó en las diferentes categorías contra Nacional, ganó tres (60%), empató otro y perdió solo uno.

Este domingo la sub 14 del aurinegro venció 1-0 al tricolor, que antes había triunfado 1-0 en sub 15, en el Parque Capurro. Fue la única victoria de Nacional en los enfrentamientos que hubo este fin de semana.

Las divisiones juveniles sub 16, sub 17 y sub 19 de los tradicionales rivales también jugaron el sábado por la fecha 5 de la Copa de Oro.



El primer partido de la jornada correspondió a los más grandes, los sub 19 que terminó con victoria aurinegra. El único gol del encuentro lo marcó Santiago Díaz.



En el segundo turno, se enfrentaron los jóvenes de las sub 17 y terminó con resultado idéntico: 1 a 0 a favor de los mirasoles, con tanto de Nicolás Fernández.

Finalmente, el tercer encuentro, de la categoría sub 16, terminó 1 a 1. Nacional abrió el tanteador en el primer tiempo a través de Gonzalo Petit y Peñarol lo empató en el complemento con gol de Amaro Sosa.



Con estos resultados, el aurinegro obtuvo 10 de 15 puntos posibles.