Pumita y Charly: los héroes silenciosos que tiene Nacional por la banda

No es casualidad que tanto José Luis Rodríguez como Leandro Lozano en algún momento de sus carreras, e incluso jugando en Nacional, lo hicieran como volantes y es que tanto el Pumita como Charly tienen una gran proyección al ataque, lo cual los transforma más en carrileros que en laterales.

El gol que anotó Rodríguez en la pasada jornada es una prueba de ello porque el lateral llegó al área rival y no se nubló al momento de definir, más allá de que fue ayudado por ciertos rebotes.

Algo muy similar había ocurrido en la última fecha cuando el lateral que dijo presente en el área rival y marcó un gol fue Leandro Lozano, esa vez ante River Plate en el Gran Parque Central.

Tanto por derecha como por izquierda Nacional demuestra tener laterales muy interesantes que son firmes en la marca, pero que no lo temen a ir al ataque porque además lo hacen con mucho criterio y generando peligro por ellos mismos o por las combinaciones que generan con los volantes y extremos.

El remate de José Luis Rodríguez que valió el triunfo de Nacional ante Danubio. Foto: Francisco Flores.

El bajo rendimiento de Alex Castro en la pasada jornada no ayudó mucho a Lozano por izquierda y de hecho también complicó por momentos a Rodríguez cuando el colombiano pasó a la derecha; y es que el cafetero no siente la marca como algo natural como sí le puede ocurrir a Zabala y ni que hablar a Cándido, que no pudo jugar en la pasada jornada por estar suspendido.

De todas maneras, Lozano se las ingenió para ir al ataque cuando el juego se lo permitió y replegarse cuando era necesario teniendo en cuenta que con el 3-5-2 que dispuso Danubio mucho del fútbol iba por las bandas.

No es el primer partido bueno que muestran Rodríguez y Lozano, pero lo cierto es que cabe destacarlos porque se han convertido en hombres muy importantes y sin los flashes que se roban otros futbolistas.

ZAGUERO. En materia de destaque, otro de muy buen partido y que ha demostrado que su rendimiento ha ido de menos a más es Nicolás Marichal, que esta vez sin Leonardo Coelho a su lado volvió a dejar en claro que su titularidad está bien ganada y que probablemente Nacional la sienta la próxima fecha ante Plaza Colonia, más allá de que para ese juego volverá el zaguero brasileño.

En la defensa también hubo un regreso como el de Mario Risso, que volvió a jugar después de dos meses disputando 27 minutos al ingresar en lugar de Mathías Laborda. No lo hacía desde el 4 de abril frente a Plaza Colonia, encuentro en el que disputó 13 minutos ingresando por Leonardo Coelho.