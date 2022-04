Peñarol y Nacional se pusieron a tiro en el Apertura: mirá cómo quedó la tabla y cómo se jugará la fecha que viene

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los triunfos de Peñarol y Nacional este último fin de semana por la octava fecha los reacomodaron en el Torneo Apertura. Los grandes vencieron a Liverpool y Boston River respectivamente, dos equipos que están en la pelea, y acortaron distancias en la tabla de posiciones.

Eso sí, necesitan hoy un traspié de Deportivo Maldonado. El conjunto fernandino, líder con 16 puntos, visitará a Wanderers (quinto con 13) este lunes desde las 19.00 horas.

Con los triunfos de Peñarol ante Liverpool (2-1) y Nacional contra Boston (6-0), los grandes llegaron a 12 unidades e igualaron la línea de Danubio. Todavía están lejos, no dependen de sí mismos, pero están vivos y no se los puede descarar en la lucha por el título.

Los grandes deben seguir ganando y esperar que los de arriba dejen puntos. Además de Deportivo Maldonado (16) y Wanderers (13), tienen por delante a River Plate y Boston River con 14 unidades y a Liverpool y Fénix con 13.



Si bien quedan dos partidos para terminar esta jornada (además de Wanderers vs. Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque enfrentará a Rentistas esta noche desde las 21.15), ya se conoce cómo se jugará la próxima fecha:



VIERNES 15 DE ABRIL



- Danubio vs. Boston River (16.00 horas)

- Defensor Sporting vs. Fénix (20.15)



SÁBADO 16 DE ABRIL



- Liverpool vs. MC Torque (13.30)

- Albion vs. Cerro Largo (16.00)

- Cerrito vs. Peñarol (19.00)



DOMINGO 17 DE ABRIL



- Deportivo Maldonado vs. Plaza Colonia (15.00)

- Nacional vs. River Plate (18.00)

- Rentistas vs. Wanderers (20.30)