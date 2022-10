Pablo Repetto: su diálogo con Suárez tras el cambio, las salidas por molestias y la final que se le viene con Liverpool

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director técnico de Nacional, Pablo Repetto, valoró la intensidad de su equipo este domingo en el triunfo 2-0 frente a Danubio en el Gran Parque Central.

Los tricolores, campeones de la Anual y del Clausura, cerraron el semestre con tres victorias consecutivas y una sola derrota en el estreno ante Deportivo Maldonado.

"Me gustó la intensidad. Independientemente de que la mira y el objetivo está puesto en la final, el equipo terminó siendo intenso hasta el final", dijo el entrenador luego del encuentro en declaraciones a Tenfield.



El partido ante Danubio fue "un buen apronte para una final que va a ser muy complicada", destacó. "Hoy era importante ganar para reforzar los aspectos anímicos".

Consultado por la decisión técnica que tomó a los 61 minutos de juego cuando decidió sacar a Luis Suárez, el DT dijo que el salteño no se retiró disconforme, aunque tampoco dio demasiados detalles sobre el intercambio que mantuvieron luego de su salida: "No era que no quería salir. Era algo que habíamos hablado en el vestuario antes, nada con respecto a que no quisiera salir", aclaró.



Acerca de las sustituciones de Leandro Lozano y Yonatan Rodríguez por molestias físicas, agregó: "No queríamos correr riesgos. Los dos estaban con una molestia física que no les va a impedir estar para la final, pero (los cambios) fueron por precaución".

Luis Suárez sustituido en su último partido en el Gran Parque Central. FOTO: Captura de pantalla.

Otro de los que está al pendiente de la sanidad es Diego "Torito" Rodríguez, que este domingo no pudo estar en cancha. Repetto se refirió a la situación sanitaria del mediocampista y explicó que entrenó sin problemas tanto el sábado como este domingo.



"Está normal, veremos en la semana cómo va evolucionando. Si no pasa nada, creemos que en una semana se va a poner a punto en la parte física", aseguró.

Tras una racha de cuatro empates al hilo, Nacional logró cerrar el Clausura con tres triunfos consecutivos.



Al hablar sobre los altibajos de su equipo, el técnico remarcó que la diferencia estuvo en la efectividad. "Los equipos tienen sus dificultades. Quizás algunos de los partidos fueron cerrados, el rival nos espero y a veces se nos hizo complicado: generábamos y no convertíamos. En los últimos partidos hemos generado las mismas situaciones que antes y hemos convertido; esa fue la diferencia".

Nacional-Danubio. Foto: Leonardo Mainé.

Los tricolores ya piensan en la definición del Campeonato Uruguayo, que los tendrá cara a cara con Liverpool el próximo domingo 30 de octubre. En ese sentido, Repetto tiene claro que el negriazul será un "rival durísimo" y que "no de casualidad" llegó a la instancia decisiva.

Así lo expresó: "Viene de una racha muy buena, hoy ganó muy bien, como lo hicimos nosotros, y en forma contundente. Los dos llegamos muy bien en la parte anímica. Van a ser muy duro los 90 minutos, vamos a tener que estar concentrados y los detalles van a ser decisivos en la final".