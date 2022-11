Los dos nombres que cobran más fuerza para convertirse en el nuevo técnico de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Consejo Directivo de Peñarol tuvo ayer una nueva reunión en la que en primer lugar se confirmó la continuidad de Pablo Javier Bengoechea al frente del área deportiva y además, se volvió a tocar el tema de la designación del nuevo entrenador del club.

Luego de que se incluyera en el orden del día poner a consideración de los consejeros el papel del riverense en las decisiones deportivas, el Profesor continuará en su cargo.

Diego Aguirre. Foto: archivo El País.

“Hoy hay reunión con Bengoechea y la Comisión de Fútbol y muy probablemente el viernes hagamos un mini Consejo Directivo para que, sobres las recomendaciones del área deportiva y la Comisión de Fútbol poder designar ese mismo día al nuevo técnico”, le dijo a Ovación Ignacio Ruglio.

En cuanto a nombres, hoy están sobre la mesa los de Diego López y Alfredo Arias ya que el de Diego Aguirre está descartado en esta oportunidad y así lo explicó el presidente aurinegro: “Nos seguimos reuniendo con Diego para hacerle sentir que era nuestro principal candidato y que era importante unir a Peñarol y el martes fue la última reunión que tuvo con él pero la realidad es que Diego tiene que esperar hasta enero capaz una respuesta de un club al que ya le dio su palabra y nosotros no podemos esperar más porque queremoes definir el tema del técnico ahora".

Diego López. Foto: Archivo El País.

El titular aurinegro agregó que Aguirre "está descartado desde el martes porque tiene que esperar una respuesta que la sabrá entre diciembre y enero y nosotros hasta ahí no podemos esperar. No por no esperarlo a él porque lo esperaríamos sin ningún problema, sino porque capaz que ahí le confirman que sí y nosotros perdimos todo ese tiempo".

Caída la chance del regreso de la Fiera, Peñarol ahora tiene dos técnicos en carpeta: "Las dos opciones que más convencen a Peñarol son las del Memo Diego López y Alfredo Arias, los dos muy recomendados por el área deportiva del club y el viernes nos vamos a definir por uno de los dos".

Alfredo Arias. Foto: Archivo El País.

Lo concreto es que hoy por la tarde se reunirá la Comisión de Fútbol con Pablo Javier Bengoechea y el viernes habrá otro encuentro del Consejo Directivo porque en el club se espera que ese día ya quede el nuevo entrenador designado de cara a la temporada 2023.