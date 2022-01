Nahitan Nández tras la denuncia de violencia doméstica: "Los hechos denunciados son falsos"

El futbolista del Cagliari y de la selección uruguaya, Nahitan Nández, realizó sus descargos luego de que fuera denunciado en las últimas horas por su expareja por violencia doméstica, hecho que afirma "son falsos".

A través de un comunicado, que no aparece en sus redes sociales, pero que se dio a conocer en Subrayado y que confirmó Ovación con fuentes de su entorno, el futbolista aclara: "Mi partida de Uruguay fue el 29/12/2021 dado que debía reintegrarme a mi club en Italia el día 31/12/2021. Ello claramente fue antes de haberse presentado la denuncia contra mi".

A su vez hace referencia a que "los hechos denunciados son falsos y han sido difundidos en redes sociales. Por ello se presentó una denuncia penal, con pruebas que demuestran la falsedad de los hechos denunciados".

Cabe recordar que Nández se encuentra en Italia y que está en cuarentena luego de dar positivo de COVID-19 en las últimas horas y por lo tanto no se encuentra entrenando con el Cagliari.

"Como padre asumí y continuaré asumiendo todas las obligaciones que me corresponden. Con la tranquilidad de haber obrado con responsabilidad y respeto, aguardare que la justicia investigue la veracidad de los hechos y, en definitiva me de la razón", agrega el comunicado.

"Siempre trate de darle lo mejor a mis hijos, que son lo más importante en mi vida, junto a toda mi familia. Mi prioridad siempre fue, es y será preservarlos", sentenció.



información importante

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica



Desde una línea fija 0800 4141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.



Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)

- Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

- Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

- Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

- Si tenés heridas o lastimaduras recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

- Evitá estar en soledad cuando percibas que pueden agredirte.

- Alertá a alguna vecino para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

- Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

- Cuando visites a tus hijos evitar hacerlo en soledad.

- Cambiá las rutinas si te persiguen.

- Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la Policía.