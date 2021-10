Mauricio Larriera: "Hoy el arquero titular de Peñarol fue Volpi, la semana que viene no sé"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol venció 3-0 a Wanderers en el Estadio Campeón del Siglo y quedó como único líder del Torneo Clausura. Tras el final del partido, Mauricio Larriera dialogó con VTV y destacó el valor del triunfo: "Tiene la importancia que implica ganar todos los partidos que se nos presentan en Peñarol, estar en la punta y sumar en la Anual", inició.

Luego se refirió a lo que significó para el grupo sumar de a tres tras quedar eliminados de la Copa Sudamericana con Athletico Paranaense: "Una gran alegría después de esa tristeza que tenemos todos en Peñarol por no llegar a la final", comentó.

En referencia a cómo trabajó el plantel durante la semana, añadió: "Me la hizo difícil el grupo porque ayer tuvimos un entrenamiento de recuperación, me miraban todos fijo y entrenaban como nunca", declaró Larriera.

Asimismo, el entrenador se atribuyó la responsabilidad de no haber llegado a la final del certamen continental y agregó: "Todos teníamos el sueño de jugar la final".

Al ser consultado acerca del motivo por el que decidió modificar a Kevin Dawson en el arco en lugar de Neto Volpi, el DT respondió: "No es algo puntual lo de Volpi", y luego argumentó que la decisión responde a un conjunto de "factores".

A su vez, cuando le preguntaron quién es el arquero titular del elenco mirasol acotó: "Hoy el titular de Peñarol fue Volpi, la semana que viene no sé".

Respecto a Ignacio Laquintana, que debutó como titular y lo hizo con doblete en el carbonero, comentó: "Me sorprendió desde el punto de vista físico, no desde el futbolístico; los goles me dejan contento".

Y enseguida añadió: "Era un chiquilín que había sufrido bastante cuando no llegó a Peñarol y me sorprendió desde lo físico porque venía de una inactividad importante", finalizó.