"No, estás loco", la charla previo al Uruguay-Ghana en la que Abreu confesó que no la iba a picar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un 2 de julio de 2010, Sebastián Abreu dejó una huella imborrable en todos los uruguayos con aquel penal que picó en la definición ante Ghana que valió la clasificación de Uruguay a las semifinales de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Lo cierto es que el Loco repasó luego de más de una década lo que fue aquel día y en el que dio a conocer un detalle muy particular y es que en la previa le confesó a un jugador ghanés que "ni loco" la picaba.

En una entrevista que le realizaron para el portal FIFA+, a Abreu le mostraron una imagen conversando con un rival que era Derek Boateng, que había sido compañero suyo un par de años antes en el Beitar Jerusalem de Israel.

"¿Si hay penal la vas a picar?", le preguntó Boateng ya que según el Loco, él siempre la picaba en los entrenamientos de su club. "No, estás loco. ¿En un Mundial? ¿Vos querés que me maten en Uruguay?", fue la respuesta del delantero uruguayo y confesó: "Le estaba haciendo el juego de truco. Mintiendo para ver si él se iba al mazo o no".

Es por ese detalle que Abreu afirma que es probable que el arquero supiera que él la quería picar, porque Boateng se lo podría haber dicho. "Seguro que le pasó la info al arquero, pero no pensaron que tenía esa forma de pensar y de ser ilógico en un momento de tanta tensión. El arquero puede evaluar mas allá de la información que tenga, tal vez pensó que lo iba a asegurar abriendo el pie", agregó.

Un documental con imágenes inéditas

Abreu también fue consultado sobre en qué situación está la cámara con la que filmó cada detalle de aquel Mundial, así como dónde está ese material y el delantero afirmó que la idea es hacer un documental.

¿Por qué estar todo el día con la cámara? "Estar filmando es disfrutar algo único que se me estaba dando de repetir después de ocho años que no lo pude disfrutar de la manera que quería en 2002. Pensé en este no voy a perder el tiempo en nada. Iba a los partidos con la adrenalina, pero nada de presión, disfrutar de tener ese privilegio hermoso", admitió.

"Esa cámara está guardada. Con el material la idea que tenemos con Lugano es poder hacer un documental de todo lo que fue esa etapa del proceso con imágenes inéditas e intimas dentro del grupo. Darle ese uso y que sirva para seguir potenciando la Fundación Celeste que se generó desde ese grupo y al día de hoy esta super instalada y generando una obra social muy buena", confesó.