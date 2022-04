Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se jugaba el minuto 115 de partido. Real Madrid sufría ante un Chelsea que se iba con todo sobre el arco merengue en busca de un gol que mandara la definición en los penales, pero Federico Valverde que a esa altura ya había abandonado su puesto de extremo derecho para jugar como segundo lateral seguía corriendo y cerrando espacios.

Parece que los minutos no pasaran para el Halcón y que las piernas no se cansan porque tal vez no tuvo los flashes de la asistencia de Modric o de los goles de Rodrygo o Benzema, pero volvió a hacer una gran tarea.

"Lo dejaré todo, hasta que no me den más las piernas", expresó en redes sociales tras el encuentro y esa premisa parece que la cumple desde todo punto de vista porque lo dejó demostrado tanto en la Champions, como cuando luce la camiseta de la selección uruguaya.

Ese posteo sirvió también para que lo destacaran sus propios compañeros y uno de los que lo hizo fue el propio Luka Modric del que tanto se habló cuando felicitó al uruguayo luego de la clasificación ante PSG.

"¡Qué partidazo Federico!", fue lo que comentó el croata en la publicación del futbolista celeste, aunque el mediocampista no fue el único. "Muy crack" agregó Vinicius, otra de las caras jóvenes del plantel merengue.

"Guacho q huevos tenés", fue el comentario de Lucas Vázquez que entró en el correr del encuentro para ocupar un lugar en el lateral derecho y el brasileño Marcelo, que entró pero por el lateral izquierdo le expresó: "Qué alegría verte jugar, Fede".

Valverde sigue dando que hablar en la prensa, pero también entre sus compañeros que no dejan de destacarlo y que valoran el esfuerzo del Halcón, ese que sale naturalmente.