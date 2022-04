Fede Valverde y su compromiso con el Real Madrid: "Lo dejaré todo, hasta que no me den más las piernas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pese a sufrir más de la cuenta, el Real Madrid de Federico Valverde se metió en su 31ª semifinal tras imponerse por un resultado global de 5-4 ante el Chelsea en los cuartos de final de la Champions League.

Carlo Ancelotti repitió el once que había ganado en 3-1 en Londres y el uruguayo Fede Valverde fue desde el inicio, el Halcón jugó 120 minutos y en el primer tiempo tuvo una incidencia al abrir la única jugada de peligro merengue de los primeros 45’, movimiento que finalizó Benzema por arriba del travesaño. Además, el ex Peñarol tuvo un tiro al arco peligroso a los 61’ e interceptó cuatro ataques del Chelsea en la prórroga.

El volante de la selección uruguaya se destacó por no parar de correr en todo el duelo. Según datos de Juez Central, fue el que más recorrió al alcanzar los 14 kilómetros, acción que se vio reflejada en su reacción luego de que el árbitro diera por finalizado el juego en el Bernabéu.



Fede se dejó caer al suelo y apoyó la frente en el piso para descansar.

“Lo dejaré todo, hasta que no me den más las piernas”, escribió en sus redes sociales junto a una foto de ese momento.

Lo dejaré todo, hasta que no me den más las piernas#HalaMadrid pic.twitter.com/U6BumQIGHm — Fede Valverde (@fedeevalverde) April 12, 2022

El Real Madrid también le dedicó un tuit a su Halcón. “¡Partidazo! Y lo sabes”, escribió el conjunto madrileño con una foto del uruguayo.