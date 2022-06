Fútbol femenino: se sorteó el Campeonato Uruguayo 2022 que inicia el 25 de junio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Campeonato Uruguayo de Fútbol Femenino tendrá su temporada 2022 desde el próximo 25 de junio con 10 equipos que lucharán por un título que en la última edición se lo adjudicó Defensor Sporting.

El equipo violeta defenderá la coronación en un torneo que cuenta con la particularidad de que cambiará su formato respecto a años anteriores y contará con una Tabla Anual.

El primer certamen a disputar será el Torneo Apertura a una rueda todos contra todos, mientras que al finalizar se llevará a cabo el Torneo Clausura que también enfrentará a todos los equipos a una rueda.

A través de un comunicado la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció que "el campeonato no tendrá párate por compromisos internacionales de las selecciones femeninas, con el agregado que aquellas instituciones que aporten 4 o más futbolistas a la selección, puedan adelantar o postergar sus partidos".

Otro de los detalles particulares que tendrá el certamen es que contará con Danubio, uno de los dos descendidos junto a Racing de la pasada temporada. El hecho de que las franjeadas jueguen en Primera División se debe a la no presentación de San José que había logrado el ascenso junto a Wanderers.

Fixture del Campeonato Uruguayo 2022:

FECHA 1:



- Fénix vs. Atenas

- Defensor Sporting vs. River Plate

- Náutico vs. Liverpool

- Danubio vs. Peñarol

- Nacional vs. Wanderers

FECHA 2:



- River Plate vs. Peñarol

- Atenas vs. Danubio

- Wanderers vs. Náutico

- Liverpool vs. Defensor Sporting

- Nacional vs. Fénix

FECHA 3:



- Atenas vs. Wanderers

- River Plate vs. Nacional

- Peñarol vs. Náutico

- Danubio vs. Liverpool

- Fénix vs. Defensor Sporting

FECHA 4:



- Náutico vs. River Plate

- Liverpool vs. Atenas

- Wanderers vs. Danubio

- Defensor Sporting vs. Nacional

- Peñarol vs. Fénix

FECHA 5:



- Nacional vs. Atenas

- Wanderers vs. River Plate

- Liverpool vs. Peñarol

- Defensor Sporting vs. Danubio

- Náutico vs. Fénix

FECHA 6:



- River Plate vs. Liverpool

- Atenas vs. Náutico

- Fénix vs. Wanderers

- Peñarol vs. Defensor Sporting

- Danubio vs. Nacional

FECHA 7:



- Atenas vs. Defensor Sporting

- River Plate vs. Fénix

- Wanderers vs. Liverpool

- Nacional vs. Peñarol

- Náutico vs. Danubio

FECHA 8:



- Atenas vs. River Plate

- Liverpool vs. Nacional

- Defensor Sporting vs. Náutico

- Wanderers vs. Peñarol

- Danubio vs. Fénix

FECHA 9:



- Danubio vs. River Plate

- Peñarol vs. Atenas

- Nacional vs. Náutico

- Fénix vs. Liverpool

- Defensor Sporting vs. Wanderers