Furor por Dybala en Roma: vendió más camisetas que CR7 en un día y explicó por qué no eligió la 10

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En Roma es el día uno de Paulo Dybala. El argentino, que a fines de junio quedó libre de Juventus, firmó un contrato de tres años y este martes vivió su jornada de presentación. Su agenda incluyó una conferencia de prensa por la mañana y de tarde el primer entrenamiento junto a sus compañeros en el centro de entrenamiento de Trigoria. Luego tomará contacto con los hinchas del club, que ya agotaron la camiseta número 21 con el nombre del exfutbolista de Instituto y Palermo.

En 24 horas, superó el número de camisetas vendidas de Cristiano Ronaldo, cuando fue traspasado a la Juventus en 2018. En esa oportunidad, el club vendió alrededor de 520.000 camisetas con el nombre del portugués mientras que en esta ocasión las cifras superaron las 535.000 casacas con Dybala a su espalda, según la presencia italiana.



Su presencia vestido de rojo ilusiona hasta a los menos fanáticos. Es una declaración de intenciones de José Mourinho, el entrenador portugués del equipo italiano, que pretende hacer competitivo al club para pelear con las potencias del Calcio, como Milan, Inter o Juventus, el título de la Serie A. Los expertos en el mercado de pases en Italia señalan que la sola llegada de Dybala convierte a la Roma en candidato. La Joya, sin embargo, relativizó esas apreciaciones en la conferencia de su presentación: “Sé que hay muchas ganas, pero es pronto para hablar de eso. La Roma tiene ambición de futuro, a todo el mundo le gusta ganar y ese es nuestro objetivo. Pero me gusta ganar. Tanto Mou como la institución me demostraron seriedad, ilusión, conciencia. Sabiendo cómo se está construyendo la Roma, no tuve muchas dudas a la hora de elegir".

Seguro de su valía, Dybala aseguró que llegó a aportar “experiencia para seguir ganando”. Y completó: “Trabajo para ver un Dybala nunca antes visto y encontrar el mejor estado físico, trato de cuidar todos los detalles posibles. La Juve transmite las ganas de ganar desde el primer día, intentaré transmitírselo a mis compañeros de aquí para ayudar a superar también los momentos difíciles”.



Al argentino lo ilusiona conocer a sus nuevos hinchas, famosos en Italia por su efusividad: “Tengo curiosidad por ver qué pasará esta noche. Sé que esta es una plaza caliente. Estoy esperando para abrazar a los fanáticos”.

MIRA TAMBIÉN Dybala a Roma y Lewandowski al Barca: los últimos movimientos del mercado de pases de Europa

También recordó cómo fue el primer contacto de Mourinho, en medio de rumores con Inter, cuando su futuro deportivo era una incógnita. “La primera llamada de Mourinho fue un gusto enorme. Creo que la llamada de todos, la muestra de cariño por querer que yo esté aquí hoy, fue muy importante para mí”, precisó Dybala. Y elogió a su nuevo entrenador, que lo padeció la temporada pasada: “Roma ha crecido mucho en los últimos años, con los jugadores mejorados con Mourinho. Pienso en cada partido, luego veremos cómo estamos preparados para objetivos más importantes”.

En otro tramo de la conferencia de prensa, Dybala también se refirió a su pase al Inter, que estaba prácticamente cerrado y de un día para otro quedó en suspenso. El cordobés dijo que, pese a la frustrada negociación, no se sintió “traicionado” por el equipo y acerca de su relación contractual con Juventus agregó: “En el último año lo he hecho bien en cuanto a goles, asistencias y más, mirando los números y teniendo en cuenta lo lesionado que estuve. Arrivabene (Maurizio, CEO de la Juventus) fue muy claro: teníamos un acuerdo en octubre, nos pidieron esperar y en marzo dijeron que yo no era parte del proyecto. No fue un problema económico, el club y el entrenador decidieron y yo dije: ‘Si esta es tu elección, por mí está bien’”, relató. Y aclaró: “Si convierto un gol contra ellos, obviamente no lo festejaré”.

MIRA TAMBIÉN El insólito motivo por el que Barcelona no puede vender la camiseta de Lewandowski en su estadio

Otro punto de la conferencia fue el número elegido en la camiseta. En la Juventus, Dybala supo ser capitán y portar el 10 que en algún momento perteneció, por ejemplo, a Alessandro Del Piero. Pero la 10 de la Roma tiene un dueño aún más emblemático como Francesco Totti, que hoy ocupa un lugar en el club. Dybala contó cómo se dio la charla con el ídolo romanista: “¿La 10? Sabemos quién es el último que lo usó, hay mucho respeto, pero para mí el 21 es un número importante por la selección. Y porque empecé ganando con la Juve y ahora espero hacerlo con la Roma. Luego en el futuro quién sabe”, adelantó el cordobés, dejando la puerta abierta para usar la camiseta más icónica en la historia del equipo rojo.

Roma está feliz con la presencia del argentino en su plantel. Y espera que se transforme en la piedra fundamental de un proyecto competitivo para volver a pelear en lo más alto de la Serie A.