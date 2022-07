La ex de De Paul dice que no quiere hacerle daño y que se pierda el Mundial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Camila Homs, la expareja del futbolista del seleccionado argentino Rodrigo de Paul, rompió el silencio y se refirió a la situación judicial que atraviesa con su ex con ella.

Homs y De Paul están en conflicto en la búsqueda de un acuerdo para la manutención de sus dos hijos en común que, de no llegar a concretarse, dejaría al futbolista fuera de la próxima copa mundial de Qatar.

“Ojalá se cierre este tema cuanto antes, porque no le hace bien mentalmente a ninguno de los dos”, sentenció la modelo, que agregó que a su ex “nunca le quisiera hacer daño”.

Homs dialogó con TN sobre la posibilidad real de que Rodrigo de Paul quede fuera del mundial de Qatar si no llega a un acuerdo judicial con ella por la cuota alimentaria de sus hijos Francesca y Bautista.

La modelo y el jugador se separaron en diciembre del año pasado y poco después se supo que él había comenzado una relación con la cantante Tini. Ella, en tanto, decidió dejar Madrid para mudarse a Buenos Aires con sus dos hijos.

Consultada sobre qué le parecía que el hecho de no llegar a un acuerdo con De Paul podría impedir que él jugara el mundial, Homs respondió: “Ojalá se solucione todo cuanto antes, sé que es algo que él lo anhela un montón (ir al mundial), pero no tengo mucho más para decir. Espero que se solucione todo cuanto antes”.

Luego, la modelo añadió que “está todo en marcha” el tema del acuerdo y agregó: “Como digo siempre, con él tengo comunicación por el bien de nuestros hijos, pero todo bien”.

Las palabras del padre de Camila Homs sobre De Pauls

A continuación, la periodista le pasó a Camila Homs un audio de su propio padre, que se refería a De Paul como “un p...udo, pero no mal chico” y aseguraba que el futbolista lo había hecho enojar.

Al preguntarle sobre esas declaraciones, dijo: “Cualquier padre cuando ve que un hijo no está pasando por un buen momento por culpa de otra persona se la agarra con esa persona, pero yo hablo por mí, por mis dichos, mis hechos y no por lo que pueda decir mi entorno más cercano, como mi papá”.

Luego, al mencionarle que algunos términos del acuerdo con su ex se habían hecho públicos, Homs no quiso mencionarlos, pero sentenció: “Yo sé lo que quiero, que me pertenece, no estoy de acuerdo que salga públicamente, pero está todo en manos de la justicia”.

Cuando la preguntaron si tenía esperanza en llegar a un acuerdo, la modelo asintió y dijo: “Ojalá se llegue a un acuerdo y se cierre este tema cuanto antes, porque no le hace bien mentalmente a ninguno de los dos”.

“¿El te pidió por favor que cedas en algo?”, preguntó la periodista, y añadió: “No querés que se quede sin mundial”. “No, obviamente que lo respeto, lo quiero, que es el padre de mis hijos y nunca quisiera hacerle daño ni dejaría que deje de hacer algo que sé que es un montón para él que sueña con eso. Pero ojalá las cosas se puedan arreglar antes”, respondió.

“No tengo para opinar del resto, pero me pongo en el lugar de la mujer”, contestó Homs cuando le preguntaron si creía que su caso representaba a otras mujeres en situación similar. “Considero que a la mujer se la debe respetar siempre, más cuando hay hijos de por medio y debe quedar claro el rol que cumple en la pareja y que si es algo que le pertenece, la justicia no tendría que quitárselo”.

Finalmente, cuando le consultaron si se sentía presionada por el mundo del fútbol por el hecho de que su caso podría dejar al mediocampista fuera del mundial, fue contundente: “No, absolutamente no”.

Sobre el cierre, la modelo indicó que aún no sabe si irá con sus hijos al mundial y añadió un dato de su vida sentimental. “Estoy con alguien”, concluyó.