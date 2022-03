Eliminatorias Catar 2022: los clasificados y cómo se definen los cupos que faltan en cada continente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las Eliminatorias Sudamericanas están al rojo vivo. Seis equipos todavía cuentan con posibilidades de pelear por los dos cupos directos y el puesto de repechaje para la Copa del Mundo de Catar 2022, pero lo cierto es que este lado del mundo no es el único que vibra con sus selecciones.

Cinco confederaciones más se encuentran en una situación similar y por eso proponemos un repaso de cómo están las Eliminatorias en el resto de los continentes y quiénes siguen con chances de avanzar al Mundial.

Europa

Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Serbia y Suiza son los equipos que ya tienen su lugar asegurado en el certamen mundial, pero hay 11 selecciones que se disputarán los últimos tres lugares y lo harán de la siguiente manera.

En el Viejo Continente solo quedan los duelos de repechaje que se dividen en tres llaves de semifinales y en los que solo hay un eliminado hasta el momento: Rusia.

Ruta A:

- ​Gales vs. Austria

- Escocia vs. Ucrania (aplazado)



Ruta B:

- Suecia vs. República Checa

De este duelo saldrá el rival de Polonia, que avanzó tras eliminación de Rusia.



Ruta C:

- Portugal vs. Turquía

- Italia vs. Macedonia



Cabe recordar que los ganadores de cada llave se medirán en una final y el vencedor de esa final se quedará con uno de los tres cupos restantes que tiene Europa.

Asia

Catar, por ser el local, y luego Corea del Sur e Irán son las selecciones asiáticas que ya tienen su cupo en la Copa del Mundo, pero hay más que todavía luchan por uno.

Tanto iraníes como surcoreanos pudieron clasificar por terminar en el primero y segundo lugar respectivamente del Grupo A de la fase final. Emiratos Árabes Unidos se encuentra tercero y está ganando un lugar en la final por el repechaje que lo cruzará con el tercero del B.

Precisamente en el otro grupo nada está definido porque Arabia Saudita lidera con 19 puntos, pero lo siguen Japón con 18 y Australia con 15 a falta de dos fechas.

Cabe recordar que el ganador de la final por el repechaje se medirá con el quinto de Sudamérica por uno de los últimos lugares para la próxima Copa del Mundo.

Concacaf

Todavía no hay selecciones clasificadas de las Eliminatorias que tiene a países de América del Norte y América Central, aunque a falta de tres fechas está todo muy parejo.

Es importante remarcar que en el grupo final de ocho selecciones clasifican tres de manera directa y la cuarta avanza al repechaje donde se cruzará con el mejor de Oceanía.

Actualmente el que lidera la zona es Canadá con 25 unidades y es seguido desde cerca por Estados Unidos y México ya que ambos suman 21 puntos. El cuarto, por ahora, es Panamá con 17.

Costa Rica (16), El Salvador (9), Jamaica (7) y Honduras (3) son los que cierran la tabla de la fase final de las Eliminatorias.

África

Con la Copa África todavía muy fresca, la actividad de selecciones africanas tendrá un momento clave ya que el próximo 29 de marzo se definirán las cinco que avanzarán a la Copa del Mundo cuando se jueguen los duelos de vuelta de los últimos cruces.

Cinco llaves, que comenzarán este 24 de marzo, y que tendrá a los ganadores de cada una de ellas como los equipos clasificados al certamen que se disputará en Catar.

- Egipto vs. Senegal

- Camerún vs. Argelia

- Ghana vs. Nigeria

- Congo vs. Marruecos

- Mali vs. Túnez

Oceanía

Es el único continente que no tiene un clasificado directo porque el mejor de esta zona se debe cruzar sí o sí en un repechaje que en este caso será con el cuarto de Concacaf.

Islas Salomón, Tahití e Islas Cook forman el Grupo A, que tuvo la baja de Vanuatu por casos de covid-19. Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Fiyi y Nueva Caledonia integran el B.

Los dos primeros de cada uno avanzan a semifinales donde se cruzan para definir los finalistas y el ganador chocará en el repechaje por ser uno de los clasificados al Mundial.

Hasta el momento, Islas Salomón y Tahití marchan primero y segundo del A, mientras que Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea ocupan las mismas plazas en el B.