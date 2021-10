Ejecutivo de la AUF se reúne este viernes a la tarde para tratar continuidad de Tabárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Haber perdido los dos clásicos por un global de 7-1 es considerada una situación sacatécnicos y por esa razón el Comité Ejecutivo de la AUF se reune este viernes a la tarde para tratar la continuidad de Óscar Tabárez.

La preocupación es mucha y no solo por los malos resultados, sino porque el equipo parece no tener reacción. Las malas performances del equipo no son nuevas, sino que se vienen arrastrando desde el inicio de las Eliminatorias, y no se ven atisbos de mejoría. ¿Cuál es la preocupación entonces? Que el técnico ya no le llegue con sus conceptos a los jugadores. Lo que se va a evaluar, principalmente, es si la relación del técnico con los futbolistas está desgastada.

El empate sin goles en Montevideo con Colombia, la derrota 3-0 con Argentina en Buenos Aires y la nueva caída con baile incluido ante Brasil por 4-1 hicieron sonar las alarmas.



Según supo Ovación, apenas concretada la derrota ante el seleccionado brasileño el jueves a la noche comenzaron los contactos entre los integrantes del Consejo Ejecutivo porque no vieron en el vestuario señales optimistas de cara al futuro. Y es por eso que quieren evaluar la situación más que nada desde el punto de vista de si el problema es que ya no hay llegada del técnico a los jugadores.

Difícilmente se tome este mismo viernes una determinación sobre el futuro de Tabárez. Lo que sí debe afirmarse es que su continuidad ya no está tan firme como antes.