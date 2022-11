Danubio anunció a Esteban "Coco" Conde como su nuevo entrenador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante varias semanas se rumoreó que luego de retirarse Esteban "Coco" Conde asumiría la dirección técnica de Danubio y tras la decisión de Jorge Fossati de dejar las filas franjeadas.

En su momento, Conde había preferido no hablar sobre el tema porque consideraba que mientras Fossati no confirmara su partida no debía especular con cambiar de rol en el equipo de la Curva.

Sin embargo, este lunes se confirmó que el ahora exfutbolista asumirá el liderazgo del equipo franjeado.

🥥 𝐂𝐨𝐜𝐨, el nuevo 𝐃𝐓.



𝐍𝐞́𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐄𝐬𝐭𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐞 es el nuevo entrenador del club para la temporada 2023.



🫶🏼 ¡Qᴜᴇ́ ᴀʟᴇɢʀɪ́ᴀ ϙᴜᴇ sɪɢᴀs ᴇɴ ᴛᴜ ᴄᴀsᴀ, Cᴏᴄᴏ ϙᴜᴇʀɪᴅᴏ! pic.twitter.com/ui6sEomnCX — Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) November 14, 2022

El resto del Cuepo Técnico lo integrarán: Marcelo Medeiros, como entrenador alterno y coaching; Flavio Chagas, como preparador físico y Alejandro Protti, como entrenador alterno.