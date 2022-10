Copa AUF Uruguay: día y hora de los cuatro cruces de cuartos de final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Copa AUF Uruguay comenzará esta semana su etapa de cuartos de final donde se disputarán cuatro partidos con los ocho equipos que siguen en carrera en el certamen.

Cinco equipos de Primera División y tres de Segunda División son los que están en competencia en busca de ser el primer campeón del certamen que disputa en 2022 su primera edición.

Si se analiza el cuadro principal del torneo uno se encuentra que Liverpool-Defensor Sporting es uno de los mejores partidos por el momento de ambos y el ganador de este duelo chocará con el vencedor de Montevideo City Torque-Progreso.

Por el otro lado hay un duelo más que interesante entre Rampla Juniors-La Luz ya que son los únicos que llegaron a esta instancia luego de iniciar en la fase uno. El ganador de este juego se medirá con el vencedor de Plaza Colonia-Peñarol.

Detalles de los partidos de Copa AUF Uruguay:

MARTES 4 DE OCTUBRE:



- Defensor Sporting vs. Liverpool (17:30) - Luis Franzini



MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE:



- MC Torque vs. Progreso (16:00) - Parque Viera



- Plaza Colonia vs. Peñarol (20:30) - Estadio Artigas (Paysandú)



MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE:



- Rampla Juniors vs. La Luz (16:00) - Estadio Olímpico