Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¿Cuál será el Cristiano Ronaldo que los uruguayos tendrán a su frente el 28 de noviembre en el estadio de Lusail, por la segunda fecha del grupo H del Mundial de Qatar? ¿El delantero insaciable que lleva 117 goles con la camiseta de Portugal o el divo fastidioso que no soporta ser postergado en el Manchester United?

MIRA TAMBIÉN Video Mirá cómo fue la llegada del tour del trofeo original de la Copa del Mundo a Montevideo

Hoy, CR7 es más noticia por sus conflictos con el United que por sus perspectivas para la Copa del Mundo. El tema de fondo es que Cristiano no admite que el tiempo pasa para todos, que ya no es el mismo de antes. Eso le exigiría, a sus 37 años, una adaptación a las circunstancias: un ritmo menor de partidos, no jugar los noventa minutos completos, incluso pasar a un club con un nivel competitivo algo menor. Y él se resiste a eso. Si incluso ya anunció que piensa disputar la Eurocopa de 2024...

La situación en el United ya estaba cargada de tensión desde la pretemporada. Cristiano quería dejar el club para irse a otro que jugara la Champions League esta temporada, pero al parecer nadie se interesó, al menos nadie dispuesto a realizar la enorme inversión que representa pagarle el salario al portugués, de medio millón de libras por semana. Entonces se incorporó tarde y mal preparado al plantel.

El nuevo técnico de los Diablos Rojos, el holandés Erik Ten Hang, lo perdonó y lo puso como titular en el comienzo de la Premier. Los resultados fueron deficitarios: el United jugó mal, perdió los dos primeros encuentros del torneo y Cristiano estuvo muy flojo.

Cuando Ten Hang decidió mandarlo al banco de suplentes, el equipo comenzó a ganar. Sucede que en el fútbol actual, y más en la Premier, todos los integrantes del equipo deben moverse en forma constante, atacar y también defender. Y CR7 ya no puede cumplir con ese trajín. La idea del entrenador era contar con él como un as en la manga, para hacerlo entrar en la media hora final.



Sobre 11 encuentros disputados por el club en la Premier al momento de escribir estas líneas, CR7 jugó ocho, aunque solo dos como titular. En total estuvo 340 minutos en el campo y convirtió un solo gol.

MIRA TAMBIÉN En Liverpool dicen que están "encantados" con Darwin Núñez

Hace pocos días, cuando Manchester United se lucía ganándole al Tottenham, Cristiano observaba todo desde el banco, con el ceño fruncido. Y cuando comprobó que se terminaba el partido y Ten Hag no lo iba a llamar, tomó la decisión de irse al vestuario, sin avisarle a nadie aunque seguido por todas las cámaras de televisión.

La rabieta fue más noticia que la propia victoria del club. Todos los medios lo comentaron. Uno de los más duros fue un ex del United, Gary Neville hoy periodista en televisión: “Esto tiene que ser el final. Hay que cortar la relación. El Manchester United es mejor sin él”.



Como resultado, el club lo suspendió por un partido. El jugador pidió disculpas a través de las redes sociales. “Siempre he tratado de dar el ejemplo yo mismo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente, eso no siempre es posible y, a veces, el calor del momento saca lo mejor de nosotros. En este momento, siento que debo seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cualquier juego. Ceder a la presión no es una opción. nunca lo fue Esto es el Manchester United, y unidos debemos resistir. Pronto estaremos juntos de nuevo”, escribió.

Sin embargo, nadie apuesta por su continuidad luego del Mundial. Cuando se abra el mercado de pases del invierno europeo los dirigentes están dispuestos a cederlo a quien lo pida, aunque el salario sigue representando un obstáculo importante. Y pese al mal ambiente, es dudoso que el jugador acepte un sueldo mucho más bajo para irse.

Se habla del Chelsea y del Napoli, aunque el club italiano lo desmintió. Los rumores abundan y hasta los hinchas del Flamengo reclamaron su llegada.

Todas estas tormentas, sin embargo, no lo mojan en la selección de Portugal, donde sigue siendo el referente, el capitán, el jugador insustituible. A diferencia de Ten Hag, el técnico Fernando Santos lo mantiene como titular y casi siempre termina los partidos en la cancha. En los cuatro encuentros disputados entre junio y setiembre por la Liga de Naciones, apenas una vez fue reemplazado, pero en el minuto 88. Su producción no fue extraordinaria, pues hizo apenas un gol y dio una asistencia.



Con la camiseta de Portugal, Cristiano cumple la función del 9 clásico, con su zona de acción en el área penal y alrededores, sin grandes despliegues y esperando las habilitaciones de sus compañeros. No es una mala idea, pues Santos dispone de un grupo numeroso de talentos, que pueden correr, marcar y hacer todo lo que su ídolo ya no está en condiciones de hacer.

MIRA TAMBIÉN Diego Forlán: el crecimiento de Federico Valverde y cómo ve a Luis Suárez para Qatar

Con su selección, CR7 convirtió 117 goles en 189 partidos con Portugal y espera seguir sumando en Qatar, que será su cuarta Copa del Mundo. El doblete del delantero contra la República de Irlanda en setiembre de 2021 le permitió superar los 109 goles del iraní Ali Daei como máximo goleador de una selección en la historia. Eso motivará profundamente a un jugador como el portugués, que se mueve pensando en los récords individuales como si fuera un atleta olímpico.