Trampas de Maduro

La agonía de los venezolanos bajo el gobierno dictatorial de Maduro no tiene fin. Mientras Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional cuenta con el reconocimiento de 60 Jefes de Gobierno, entre los que no se encuentra, vergonzosamente, el uruguayo, el dictador prepara su nueva estocada al líder de la oposición. Con estratagemas legales que disimulen la arbitrariedad del poder, ahora busca que Guaidó no consiga respaldo en la Asamblea. A los diputados o los coimea o los mete presos.