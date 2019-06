Insultos en la Junta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Guste o no guste, las nuevas tecnologías vinieron para quedarse. No solo en Uruguay, sino en todo el mundo. El que así no lo entienda va a contramano de lo que ocurre en el planeta Tierra. Ello viene a colación por el escándalo de todo tipo y color que un grupo de taximetristas lanzó contra los ediles montevideanos en la Junta Departamental cuando se consideraba (y se votó) la reapertura del registro de conductores de aplicaciones, a los que se aplica una normativa similar a cualquier trabajador.