Según qué se estudie

Cuando el Dr. Zubía hizo una disertación el otro día, comparó distintas influencias de pensamiento: las del abolicionismo impulsado por Foucault, tan en boga en la izquierda, y la del pensador alemán Gunther Jakobs, quien en su libro Derecho Penal del Enemigo se atreve a lo políticamente incorrecto. "A aquel que me quiere destruir, al profesional de la rapiña y el homicidio, no tengo que darle los mismos beneficios que al que comete un error". Pero ese libro no está a la venta ni se estudia.