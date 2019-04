La vida de los otros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Esta película retrata la sociedad alemana bajo el régimen comunista; final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín. Los registros obtenidos por denuncias, investigaciones, espionaje, etc., todo lo que involucre a un ciudadano alemán bajo la sospecha de no estar de acuerdo con el Partido.



En silencio, con poca o ninguna información, nuestros gobernantes de turno van estrechando el círculo para hacer los cambios que los lleven a obtener más poder económico.



Hace unos días, me dispongo a pagar la contribución inmobiliaria y veo que me la duplican; casi la misma cifra figura como finca deshabitada. Sucede que ocupé la propiedad hace muchos años y al mudarme, como soy comerciante, decidí usarla como depósito un tiempo. Pasados unos meses, la pongo en oferta de alquiler; a mediados del 2018 se alquila, pero la IMM me informa que durante el 2017 le aplican dicho impuesto.



Ustedes, como yo, se preguntarán cómo hace la IMM para saber si está ocupada.



Bien, la funcionaria actuante me informa que existe un cuerpo de inspección o “espionaje” que lo integran funcionarios de la IMM, funcionarios de OSE y funcionarios de UTE que controlan, mes a mes, si la casa consume agua o luz. Si no lo hace, cometió el delito de no ocuparla o alquilarla, por lo tanto debe pagar el doble.



Debe haber algo más en esta organización de “espionaje”. Los que peinamos canas, no vimos nada igual en la historia. Esta idea, no tengo dudas, proviene de un “genio revolucionario” que quiere sacarle al que tenga algo, no importa si es fruto de esfuerzo y trabajo y ponerlo en tarjetas para el Mides.



A los alemanes se les terminó, veremos estos cuánto duran.