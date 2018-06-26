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El País Opinión Ecos

Somos, pero no tanto como...

26/06/2018, 14:32
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Jorge Azar Gómez
Montevideo

@| ...y eso hace feliz al gobierno. 

Según el censo “trucho” que se hizo, somos muchos, pero no tantos. 

Somos inseguros, pero no tanto como Venezuela, Colombia o México. 

Hay corrupción en el gobierno, pero no tanto como en Venezuela, Argentina, Cuba o Angola. 

Somos un país con pobres, pero no tanto como en Cuba, Venezuela o Brasil. 

Somos un país con la droga metida en la juventud, pero no tanto como Colombia o Bolivia. 

Somos un país con escuelas destrozadas y la educación devastada, pero no tanto como en África. 

Somos un país con la política exterior en manos ineficientes, pero no tanto como Venezuela, pero casi igual a otros países bananeros. 

Somos un país con un sistema de salud perverso y criminal, pero no tanto como en Angola o Venezuela. 

Somos un país en que la droga, día a día mata a nuestra juventud y a humildes trabajadores en la calle. 

Lo que todavía no sabemos es lo que somos y no nos hemos dado cuenta para dónde nos están arrastrando, hasta dónde llegaremos y lo que podemos llegar a ser. 

Somos, somos, somos... pero no tanto como, y eso hace feliz al gobierno y al Presidente Tabaré Vázquez.

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