Jorge Azar Gómez Montevideo

@| ...y eso hace feliz al gobierno.

Según el censo “trucho” que se hizo, somos muchos, pero no tantos.

Somos inseguros, pero no tanto como Venezuela, Colombia o México.

Hay corrupción en el gobierno, pero no tanto como en Venezuela, Argentina, Cuba o Angola.

Somos un país con pobres, pero no tanto como en Cuba, Venezuela o Brasil.

Somos un país con la droga metida en la juventud, pero no tanto como Colombia o Bolivia.

Somos un país con escuelas destrozadas y la educación devastada, pero no tanto como en África.

Somos un país con la política exterior en manos ineficientes, pero no tanto como Venezuela, pero casi igual a otros países bananeros.

Somos un país con un sistema de salud perverso y criminal, pero no tanto como en Angola o Venezuela.

Somos un país en que la droga, día a día mata a nuestra juventud y a humildes trabajadores en la calle.

Lo que todavía no sabemos es lo que somos y no nos hemos dado cuenta para dónde nos están arrastrando, hasta dónde llegaremos y lo que podemos llegar a ser.

Somos, somos, somos... pero no tanto como, y eso hace feliz al gobierno y al Presidente Tabaré Vázquez.