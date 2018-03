En el Sodre

@| Tuve la oportunidad de ver y disfrutar del espectáculo del ballet “La Bella Durmiente” el día domingo pasado. Había sido una promesa – que fue cumplida – a las nietas cuando vieron el cartel año pasado cuando fuimos a ver “Cascanueces”.



El espectáculo es de primerísimo nivel de ejecución, de precisión, las luces, el escenario, la mis-en scène y las vestimentas que fueron un espectáculo en sí mismas. ¡Merecen ser distinguidas internacionalmente! Pero. (ahí viene el pero, que siempre aparece…) ¿y nuestra Ossodre? El ballet tenía sonido de disco, CD, ¿no existía una orquesta que acompañara al ballet?



Nuestra Ossodre tiene un recorrido de muchos años, dirigida desde antaño (50 años por lo menos) de Howard Mitchell, Claudio Abbado, Pierre Boulez, Charles Dutoit… Acompañó a violinistas como Uto Ughi, pianistas del nivel de Arturo Rubinstein, cellistas que capaces de hacer llorar un público ávido, cada sábado en el programa de abono, era alguien de nivel mundial. Pero, falló la orquestra para completar el cuadro de excelencia de este ballet, que fue la primera vez que le veía, pero que fue altamente disfrutable y sin reproches. Espero que el nuevo director, Diego Nasser, sepa sobrepasar estas dificultades y acompañe el ballet en futuras presentaciones, para que el orgullo pueda ser completo!



Es una gran pena y con gran dolor, que nuestra orquesta, que siempre fue un orgullo para nosotros, no acompañara al ballet que en el presente es nuestro nuevo orgullo, gracias al esfuerzo y la perseverancia con la cual han sido entrenados por Julio Bocca y ahora por Yebra. No permitan que discusiones inútiles y sosas empañen nuestro orgullo, somos un pequeño país en tamaño y en población, pero tenemos valores que merecen ser difundidos y que representan lo intrínseco del pueblo uruguayo.



No tomemos las cosas de “por sí”, hagamos esfuerzos y saquemos lo mejor de nosotros que seremos recompensados en nuestro íntimo ser y seamos reconocidos por aquellos que sí saben hacer las cosas. Valgamos nos y seamos orgullosos de nosotros – no creídos – pues sabemos hacer muy bien las cosas que hacemos.