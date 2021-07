Reclamos sindicales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Llama la atención los constantes reclamos, ante los medios, de los dirigentes sindicales por la falta funcionarios en todas las reparticiones estatales. Se ve que no están informados sobre los avances tecnológicos que simplifican las tareas.



Para mi manifiestan su repudio a todo lo privado, que son los que les pagan el sueldo. También que la reposición que no se hace mengua sus grandes recaudaciones sindicales, la cual merece un mayor control.



Parece que se burlan de los privados que cada día luchan por mejorar y que le vaya bien a la empresa donde trabajan..



¡Tienen el puesto seguro, no ganan mal, tienen todos los feriados y los controles sobre sus faltas no son rigurosos!



Además, pretenden dirigir las empresas.



La ciudadanía votó un Partido que ganó las elecciones. Éste nombra los Directorios y son los que mandan y rendirán cuentas.



Quieren un Estado monstruoso que domine todo; aún con los resultados de Cuba y Venezuela que increíblemente admiran...