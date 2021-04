Sin razonamiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Parece mentira que los uruguayos no han entendido que el arma más poderosa para combatir la pandemia somos nosotros mismos. Es decir, si nos cuidamos con barbijo, con las distancias necesarias para el trato con otro semejante, si cumplimos con los pedidos que nos hacen las autoridades tenemos la mitad de la batalla ganada.



Pero si alentamos marchas como las del 8 M y nos aglomeramos como cuando Aguada salió campeón, o cuando Nacional conquistó el bicampeonato, podemos decir que estamos en el horno.



Y después tenemos los contras de siempre, que a cada medida que toma el gobierno o está mal o llega tarde. En una palabra, nada les sirve.



Es razonable que quienes nos cuidamos sin salir desde hace más de un año, tenemos que soportar a los irresponsables que nada ni nadie les importa. Sumado a la oposición destructora y hasta antipatria que junto con otros corporativismos, no se han percatado que ya fueron, y que de seguir autodestruyéndose, para felicidad de los orientales no vuelven más, porque la gente se hartó de ellos. ¡Hasta donde les llega el delirio!



Hace unos días, en una radio de Treinta y Tres le hacen una entrevista al Sr. Senador Alejandro Sánchez (hasta hace muy poco el heredero del filósofo) y entre los dislates que dijo, fue que el gobierno del acuerdo republicano tenía menos corazón que Bolsonaro. Una canallada con todas las letras, y como dice Santo y Seña: “porque todo se sabe”.