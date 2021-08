Puerto de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Es inaudito que el Frente Amplio haga una interpelación a los Ministros Falero y Heber, porque la demanda de TCP ya estaba en el tapete durante el gobierno de izquierda y estos no fueron capaces de enfrentar la situación y encontrar una solución.



Evidentemente, el actual gobierno recibió ese tema y actuando muy inteligentemente, el Presidente de la República negoció una solución y logró que el reclamo quedara sin efecto; pero además, que TCP construyera otro muelle y aumente la capacidad de la playa de almacenamiento, que lógicamente redundará en favor de acrecentar la cantidad de contenedores de los distintos servicios.



Lo importante es preguntarse si hoy el puerto tiene o no dificultades operativas. La respuesta es que sí.



Menciono algunas razones de las más frecuentes:



Buques porta- contenedores que llegan a nuestro puerto y no tienen muro disponible debiendo esperar muchas horas y a veces hasta un día, lo que provoca perjuicios económicos al armador.



Paros imprevistos o perlados, decididos por el sindicato portuario, cortando la operación por algunas horas sin tener la certeza del retorno, lo que provoca la pérdida de más de un turno.



Paros por adhesión a otros problemas gremiales que nada tienen que ver con el puerto convocado por la central obrera Pit-Cnt.



Ley de puertos: promulgada en 1992 por el gobierno del Dr. Lacalle Herrera, y que salvó al puerto que estaba al borde de desaparecer como puerto de escala regular, debido a los desmanes del sindicato de estiba provocando dificultades a las operaciones de los buques.



La ley privatizó los servicios a bordo del buque y en tierra y desaparecieron las bolsas de trabajo tan perjudiciales.



Desde el principio todo marchó muy bien y comenzó la recuperación y el puerto devolvió a los armadores la confianza necesaria y las escalas de los buques en nuestro puerto se incrementaron.



Esto cambió para mal con la llegada del gobierno de izquierda que ensalzó a los sindicatos comenzando los problemas que, día a día, se agravaron hasta el presente; que ignorando y burlando una vez más la ley que está vigente, declararon un paro que no tuvo asidero, el día de la interpelación.



Cargas en tránsito desde y hacia Paraguay. Otro tema candente y muy importante.



En el año 2017, Montevideo perdió este tráfico por no atender correctamente los buques y embarcaciones fluviales.



En ese momento, se le llamó la atención al Ministro de Transporte y al Presidente del Puerto del Frente Amplio, como así también al operador portuario de los riesgos que se estaban corriendo con esa actitud, pero no se tuvo eco y hasta el presente, si algo se recuperó, hay un volumen todavía importante en Buenos Aires; ese fue un regalo que le hicimos al puerto competidor mencionado. Este tema también merece una revisión.



Evidentemente para el futuro será necesario que el nuevo sistema de trabajo anunciado por la Presidencia merecerá un estudio, para que el cambio pueda ensamblarse a importantes disposiciones vigentes, para que se logre el objetivo de ofrecer un puerto rápido, eficiente y seguro, que ofrezca a los armadores el atractivo de conservar las escalas de Montevideo.



En razón de esto, me permito expresar que tendría que haber una reunión de las autoridades en conjunto con los armadores y aclarar todos los aspectos importantes como contratos, tarifas y detalles de la operativa, para evitar inconvenientes futuros.