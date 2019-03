Plaza Madame Curie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Hace 40 años vivo en este lugar al oeste del barrio Buceo. “La placita Madame Curie” siempre juntó “malandraje”. Será supongo por su ubicación “estratégica” cerca del Montevideo Shopping. La diferencia que ahora es mucho más sucia. Mucho más. Y está tomada por gente que sinceramente yo no quiero tener cerca. Roban gente, roban autos, sacan la basura de los contenedores, le piden dinero a todos como si fuera peaje; donde se juntan dejan mugre y sus implementos de dormitorios, comedores o livings transitorios, orinan, defecan y otras cosas mas. A veces son más a veces menos, no conviene mirarlos, algunos a veces te “putean”, algunos son mas estables y otros no. Lo mejor pasar y hacer como si no existieran, es lo más seguro para uno que a veces anda sólo y a pie. Aunque siempre se te arriman...



Yo quiero que esto cambie. Se que es Uruguay y es Montevideo, no pido el césped prolijo siempre o flores en los canteros o baños públicos. No pido ni siquiera algo lindo y cuidado. Solo quiero salir de mi casa y no ver basura!, ni pedacitos de vidrios de autos todos los días de mañana. Tampoco quiero verlos a ellos, ni escondidos en los rincones de la placita, ni durmiendo envueltos en nylon sobre el césped , ni que se junten en mi puerta cuando llueve y dejen las puertas y muros orinados, ni que me pidan, ni que me rompan el auto que no puedo estacionar más ahí, ni sentir olor a excrementos cuando tiro la basura ni mil cosas más. No los quiero en la placita. Que el concejal, el alcalde, el intendente, el presidente o quien sea que le pago el sueldo con impuestos, haga algo.