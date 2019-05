¡Qué panorama!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|A través de un noticiero central, no enteramos de la colocación de cámaras en el balneario San Luis. Pero como todavía no están activadas, los delincuentes hacen de las suyas, cosa que seguirán haciendo aunque en menos oportunidades.



Según declaraciones de un vocero del balneario, la población de éste es de 5000 personas estables, pero a su vez informa que existe un asentamiento donde viven 500 personas, la mayoría trabajadores, pero un porcentaje se dedica a la delincuencia.



Todos los balnearios y ciudades del Interior tienen su asentamiento, lo digo con propiedad, porque poseo una casa en Playa Grande, Maldonado, y tenemos dos; uno en la franja costera y otro en el interior con las mismas características (mayoría de gente trabajadora que no puede acceder a otra cosa y otros que se dedican a robar).



Este invierno va a ser récord en robos. Pero por otro lado, nos quieren vender que vivimos en el paraíso, si nos comparamos con otros países. Por supuesto, comparando con los peores.



Para arreglar esto, no sólo hay que poner al Ejército, sino también a la Fuerza Aérea y a la Aviación, y no se si alcanza.



¡Pero no se puede simular fumar en las obras teatrales ni echarle sal a las papas fritas, ni tomar una copa de vino en un restaurante y manejar!

Igual mueren 500 personas por año y 20.000 quedan heridas en accidentes de tránsito.



Como se puede ver, la solución actual está lejos.