Ruben Alliaume Montevideo

@|Dicen que aprendieron mucho; 30 años deberían ser suficientes para adquirir conocimientos varios, pero no aprendieron nada.

Los problemas actuales de Montevideo siguen siendo los del siglo pasado.

Pero los montevideanos votaron de acuerdo a lo que había, con esperanza, por convencimientos adquiridos ideológicamente, y más en contra de...

Hoy necesitamos un cambio, una persona capaz, emprendedora, con estudios, con sentimiento y criterio humanitario, sensibilidad social y un programa “De Verdad”, completo.

Que sea elegida por el voto popular para manejar los dineros públicos adecuadamente, para lograr un Montevideo como nuestra ciudad merece, después de treinta años de promesas y engaños. Que luzca como la ex tacita del plata, sin cisnes de cuello negro, pero con basura controlada, con transporte para seres humanos y más iluminada.