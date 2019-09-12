Los vecinos y sus mascotas

Alita Montevideo

*|Si bien el tema al que me voy a referir no es de primera importancia, no deja de ser molesto para nuestro diario vivir.

Vivo en el Prado, y como todos saben, es un barrio con muchas plazas y espacios verdes. Un lugar de grandes casas y también pequeñas, donde habitan muchos canes que tienen patios o jardines donde retozar.

Hasta aquí todo bien, el problema es que los dueños de las mascotas los sacan a pasear por el vecindario, y si bien algunos llevan la “bolsita” (me queda la duda si la usan para algo), otros ni siquiera eso.

Lo cierto es que cuando uno camina por las veredas de mi barrio, sí o sí, debe ir mirando hacia abajo. Primero porque hay muchas veredas rotas producto de las raíces de los árboles; y además para sortear los “regalitos” que nos van dejando los simpáticos perritos durante su paseo matinal.

Lo peor de todo es que próximo a mi casa hay un enorme predio destinado a los canes; una gran área de pasto, al costado del arroyo Miguelete (con cartel que informa) donde pueden ir a correr, jugar y hacer sus necesidades.

Los pobres animales no tienen la culpa, son sus dueños que no terminan de adaptarse a las normas de convivencia. No respetan las veredas de los vecinos, porque total no es su espacio el que están ensuciando.

Los vecinos tenemos que lidiar con la basura que los hurgadores sacan de los contenedores, ¡y todavía esto!

En fin, esto también tiene que ver con el gran problema de fondo que afecta nuestra sociedad: la falta de Educación.

