Libertad vs libertad

@|Los sectores de la oposición que piden disminuir la movilidad, no se atreven a concretar su propuesta.



Saben bien que hay otros sectores, compañeros suyos, que están esperando medidas "represivas" para poder dar al Gobierno una imagen fascistoide.



Estos últimos grupos están agazapados y calladitos. Su relato no tiene sustento. Quieren plantear una dicotomía: libertad vs control; y la gente no lo ha comprado.



Todos sabemos que la cuestión es limitar ciertas libertades para evitar en el futuro una pérdida de libertad mayor. Si no nos cuidamos perderemos libertades mucho más valiosas e indispensables. La Libertad, con mayúscula, es un ideal humano y en forma absoluta y total es siempre imposible; como todo ideal.



Nadie es capaz de tener la libertad de hacer todo lo que se le antoja, comprar todo lo que quiere, o vivir sin ningún autocuidado.



Como todo constructo humano, lo vamos ganando de a poco. A veces con pequeños sacrificios que son aceptables cuando se hacen para alcanzar una libertad mayor luego.



En el tema Libertad, la izquierda hace agua como siempre. No le conviene debatir en ese tema porque va a perder. Lo de ellos es la Igualdad de rebaño. Ahí se manejan mejor.