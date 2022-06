Lavaderos en las calles de Mvd

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Desde hace un tiempo a la fecha, he notado el incremento de lavaderos clandestinos de autos, sobre las calles de Montevideo.



Particularmente sobre Bvar. Batlle y Ordóñez se observa una gran cantidad de lavaderos con instalaciones precarias y sacando agua vaya saber de dónde.



Lo que más llama la atención es cómo la IMM o la Policía de Tránsito no controlan cómo estos lavaderos tienen sus puestos (colocan conos sobre la avenida y toman unos de los carriles a su antojo).



Llevo varios días circulando por el lugar y he comprobado cómo se entorpece la circulación del tránsito debido a que utilizan uno de los carriles para hacer su trabajo. Esto genera largas filas, con el peligro de ocasionar algún accidente.



Sres. Inspectores de Tránsito: ¿acaso no están en falta estos lugares mal llamados “lavaderos” que se instalan y se apoderan de la vía pública sin permiso?