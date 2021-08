Irregularidades del Senador Andrade 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Mucha gente ya emitió su opinión y no me explayaré sobre el asunto que, de por sí, es vergonzoso que lo haya cometido un Sr. Senador.



Sí me llama la atención, la falta de responsabilidad y empatía de varias autoridades que sí tienen responsabilidad administrativa.



Por un lado el BPS, me imagino que ya estará solicitándole al inspector de zona correspondiente el informe de cómo se mantuvo tantos años esa irregularidad y evasión. Igualmente y de acuerdo a lo denunciado por Andrade, estarían todos sus vecinos. ¡Qué buen vecino, los mandó a todos presos!, como dice el paisano de pata y mano.



¿El BPS ha movido algo al respecto? Estoy seguro que no. Entonces, otra irregularidad.



Por otro lado, la Intendencia de Canelones supuestamente años atrás realizó una actualización del catastro municipal; ¡y aquí sí que hay para averiguar!



¿Cuánto costó esa regularización y quién la hizo? ¿Qué responsabilidad le cabe ya que, reitero, de acuerdo a lo denunciado por Andrade todo el barrio está igual? ¿O acaso será que los demás están bien y el único al que no se le ajustó fue al Sr. Senador?



Hay mucho para investigar y establecer responsabilidades en forma inmediata, ya que si el evasor fuera uno cualquiera de nosotros, todos sabemos que nos hubiera caído todo el peso de esa misma ley que supuestamente debería ocuparse Andrade de proteger.



Muy mal ejemplo, pero así como ya vivimos que a Sendic se le estaba haciendo tremendo bulling (Tabaré Vázquez), hoy nos quieren hacer creer que estos hechos pueden justificarse porque es un compañero.



¡No señores, es un evasor del Estado y de la Intendencia! Y si estuviéramos en un Estado con una justicia responsable, no le debería al Sr. Senador evasor, resultar gratis esta supuesta macana compañera.