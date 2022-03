Igual, no es lo mismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Días atrás, fue publicada una carta firmada por contribuyentes de la Caja de Profesionales, donde se muestran preocupados (y con razón) por la situación financiera del Instituto y lo que sería alguna solución a esto.



En el desarrollo mencionan, al pasar, que hay quienes ubican como ejemplo a la Caja Bancaria que a través de ciertas medidas ha ido paliando correctamente algunas dificultades. No se menciona en absoluto que, desde mediados del año 2008 (14 años) a la fecha, no sólo sus afiliados son castigados fuertemente con el IASS, sino que también lo son con la Ley l8.396 (de similar data); insólitamente calculados estos y el Fonasa sobre el Nominal de sus mensualidades, cuando ya aquel Nominal inicial ha dejado de existir en más de uno de los cálculos.



Cobrar impuestos de esa forma es por lo menos una actitud incorrecta y desleal a los prolijos contribuyentes que durante 4 décadas o más, han volcado puntualmente sus legales aportaciones.



Como agregado más que importante, habría que decir, para seguir marcando en las comparaciones, que desde el año 1964 (hace 58 años) fue creada Forestal Caja Bancaria, un ejemplar emprendimiento forestal para apuntalar al Instituto como iniciativa de lo que ya en ese entonces, visionarios dirigentes, avizoraban.



Nuestra Constitución expresa claramente en su Art. 67, que a ningún jubilado se le puede cobrar impuesto alguno, ni dos ni tres como en este caso, y mucho menos ignorar que el Nominal ya no existe, que va cambiando y mucho.



No hay excusa valedera ni justificación alguna para no cumplir un compromiso asumido en épocas preelectorales, inclusive con las argumentaciones y análisis correspondientes a la situación; ni el ilegal IASS ni esa absurda forma de cálculo posterior.