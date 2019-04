¡Qué se hagan cargo! 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|El Frente, como siempre, tiene la gran habilidad de desviar los temas y las culpas.



Todo este tema de los Generales, el Tribunal de las FFAA, si le entregaron antes o después al Presidente las actas del mismo, son todos hechos casi secundarios al gran tema que está detrás.



Hoy, que los medianamente informados sabemos que los tupamaros salían y entraban de los cuarteles como de su casa; ¿qué temas podían tratar?, ¡quién compraba el asado y quién la bebida! El gran tema que está detrás de los desaparecidos y qué hicieron con ellos los militares, está en lo que se pactó en las reuniones del Club Naval.



Todos recordamos una frase de Chiarino, que habían temas que sobrevolaban en las reuniones de las cuales no quedó nada escrito.

Los Blancos no participaron de estas reuniones; ésta es la gran mochila que tiene el Frente. Por algo los Ministros de Defensa del Frente siempre fueron del MPP. Todos frenaron el tema.



El FA se apropió del tema de los Derechos Humanos y Desaparecidos. Era una manera también de mantener desviado el tema de la gran mochila.

En todas las manifestaciones que han habido en estos 15 años no vi nunca carteles contra algún Ministro de Defensa, ni escrache.



El gran nudo está en lo que quedó escrito en el Club Naval.



Humildemente exhorto a Lacalle y Larrañaga que en cuanta oportunidad tengan, dejen constancia que los Blancos no participaron del Club Naval.



Aunque sea como homenaje a Wilson.