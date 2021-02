Gestión municipal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En las pasadas semanas, algunos medios de prensa difundieron una supuesta encuesta sobre la aprobación de la gestión de la Intendenta Carolina Cosse.



No se daban datos sobre las características de la encuesta, pero no consigo entender qué se pretendió evaluar. No van tres meses de haber asumido el cargo. Todo lo que ha hecho son manifestaciones a la prensa, conferencias periódicas, comentarios sobre el Gobierno Nacional, contratación de "amigos" en diversas áreas, siendo las más notorias las relacionadas con la cultura y con la comunicación.



Todo el tiempo se refiere al "plan ABC", que parece que tuviera una envergadura similar al "Plan Marshall" de otras épocas a nivel internacional. Lo que seguimos apreciando la mayoría de los montevideanos, vinculado con los temas de las funciones estrictamente municipales, no ha tenido cambios positivos. Probablemente hasta hayan empeorado.



La crisis de la basura de las fiestas de fin de año y de la respectiva recolección de residuos, fue igual o peor a la de siempre. La ciudad sigue siendo sucia y desprolija. El tránsito mantiene las características del habitual caos. Los semáforos siguen sin estar sincronizados. El alumbrado adecuado brilla por su ausencia. La burocracia municipal no ha cambiado.



Eso sí, los radares para multas a conductores funcionan "a pleno"... aunque nadie sabe si se les hace el control tecnológico periódico que requerirían.

Hubo aumento de impuestos municipales y no rebajas o exoneraciones generales.



En fin, si hubo encuesta no parece haberse evaluado la gestión, sino la aprobación de los propios votantes de la Intendenta a su persona como candidata electa. Esperemos algunos meses para reafirmar conclusiones.



No soy optimista porque, además, es clara la intención de utilizar el cargo departamental para aspirar a una futura nueva candidatura presidencial, siguiendo los pasos de Tabaré Vázquez y Daniel Martínez.