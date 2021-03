Fiestas clandestinas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Días atrás, las autoridades desarticularon una fiesta de 560 personas, armada por un argentino. La verdad, no puedo comprender, creo que nadie en este momento puede llegar a entender lo de estas fiestas.



Se aplicaron sanciones a los organizadores y no a los participantes, entonces seguirá habiendo un mercado de fiesteros en la vuelta, ansiosos de festejar. No se me ocurre ningún motivo para festejo, pero bueno, ellos sabrán.



Lo que tendría que hacer el Ministerio del Interior junto con Salud Pública, es tomar los datos de cada uno de los concurrentes, hisoparlos y cobrarles no un hisopado, cobrarles dos hisopados y mandarlos a hacer cuarentena hasta que se sepan los resultados y controlar que la cumplan. De esta forma, no creo que haya mucha gente dispuesta a festejar con ese riesgo.