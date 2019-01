Dictadura venezolana

@|En momentos en que muchos países integrantes de la OEA se disponen a no reconocer como legítimo al gobierno dictatorial que padece el pueblo venezolano, vemos que los gobernantes que tiene nuestro país no adhieren al reclamo de esos países haciendo caso omiso del pensamiento de la mayoría de los uruguayos que repudiamos esa dictadura.



Este gobierno no representa a todos los uruguayos, por lo que creo que tendríamos que buscar la forma de que nuestra opinión llegue a la OEA y sobre todo al Grupo de Lima y al pueblo venezolano, para que sepan que repudiamos a los serviles que apoyan al Dictador Maduro y sus compinches.



No se si es posible que vaya una delegación de legisladores uruguayos a la OEA que planteen el verdadero sentir del pueblo uruguayo contrario a esa y otras dictaduras; cosa que no hace el gobierno frenteamplista; aunque hay muchos frenteamplistas que tampoco están de acuerdo con esta actitud del gobierno.