Covid - 19, ¿solidaridad?

@|Vivo frente a una parada de 5 líneas de ómnibus de transporte urbano.

Veo permanentemente los ómnibus y su interior.



Siento profundo dolor y angustia al observar pasajeros con tapabocas a la altura del cuello. Hoy vi uno bostezando.



Sin tapabocas el pasajero no puede subir a un ómnibus, pues el conductor no lo permitiría.



¿Pero quién controla al pasajero después que pasa por el conductor al interior del vehículo?



No es justo que quien conduce y cobra el boleto tenga que actuar como autoridad, para decirle a un pasajero que use el tapabocas o de no hacerlo que se baje de la unidad. Es un conductor. No es una autoridad para fiscalizar.



El uso del tapabocas debe ser obligatorio, pero no sólo en el papel.



Hay que fiscalizar y castigar como corresponde a quien no lo use.



Inspectores de particular deberían subirse a los ómnibus y observar si hay pasajeros que no utilizan tapabocas o si lo utilizan de manera incorrecta.



Quizás muchas personas puedan no concordar conmigo.



Deberían bajarlo del ómnibus, hisoparlo y multarlo con un valor que "duela". Y anotar los números de celulares del resto de los pasajeros, para llamarlos en los próximos días. Igual para aquellos que participan de paseos, bailes, etc., sin cuidarse.



Muchas personas no entienden el significado de la palabra solidaridad.



O son muy ignorantes, o lo hacen a propósito, o simplemente se sienten "Superman".



Egoístas que no piensan en las otras personas, principalmente en familiares, amigos y los que están en faja etaria de riesgo.



La solidaridad no funciona. Sólo entienden aplicándoles el rigor. Más aún, todas las personas que salgan a la calle deberían ser obligadas a usar tapabocas. De lo contrario, esto será incontrolable.



De repente hoy, ya lo es.