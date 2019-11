El continuismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Esto no da para más. El Ing. Martínez pasa lanzando dardos envenenados para todos lados, tratando de asustar a la gente con cucos inexistentes para que no voten a otros y lo voten a él.



Este Sr. que el día que votó pidió que no se transformara en carnicería la política, y él se transforma en el primer carnicero.



¿Qué propuestas hace? Ninguna. Claro, no las tiene.



Habla de certezas y las certezas que vemos del Frente Amplio es lo mal que está el Uruguay en Economía, Educación, Seguridad, etc. Certezas son las subas de impuestos, el aumento de los delitos, del desempleo, del cierre de empresas, del PBI, etc. Las certezas son los millones de dólares del pueblo que se ¿esfumaron? De las manos del FA de Ancap, Pluna, Alur, Alas U, Regasificadora, etc. Y ellos no los pagan, los paga el pueblo.



Está demostrando que el traje de presidente le quedaría muy grande.

Ahora en la gran renovación del FA vemos más de lo mismo, ofreciendo ministerios a los padres del fracaso: Mujica, Astori, Bergara, Leal.

Continuismo.



Esto no da para más.