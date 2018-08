En busca de otra perla para su collar

@|Después de escuchar el informativo, se me viene a la memoria el viejo refrán: “No hay más ciego que el que no quiere ver”.



El FA nuevamente va contra la corriente de Juan Pueblo y desesperadamente busca argucias para compensar los votos que han perdido con sus grandes atracciones como Ancap, regasificadora, Pluna, etc.

Siguen desconociendo al pueblo al nuevamente intentar el voto del exterior.



¿No se acuerdan el resultado ampliamente negativo del plebiscito que realizaron al respecto?



Ya lo ha dicho el pueblo en dicho plebiscito, que quienes no soportan todos los cargos y demás costos, no tienen ningún derecho a elegir, ya que no tienen que soportar los mismos.



Entiendo se requieren mayorías especiales para la aprobación de este aborto, las cuales espero tengamos la suerte de que no las consigan.