Para el BPS

@|Días pasados tuve que viajar a Montevideo para que un familiar fuera tratado por una enfermedad.



Fuimos derivados a un hotel por el BPS ubicado en la Avenida 18 de Julio.

Pude observar, ya que trabajo en la construcción, que el edificio no cumplía con el reglamento contra incendios mínimo que pide Bomberos. No tiene alarmas de humo, ni ninguna de las medidas para combatir el fuego.

El familiar a mi cargo carece de movilidad, encima nos hospedaron en un piso superior, lo que en un siniestro podía ser fatal, porque no había salida de emergencia.



Exijo al BPS más responsabilidad con las personas a su cargo y controlar debidamente la seguridad, como es su deber.