Árboles y bosques

@|Que la forestación y sus actividades derivadas han transformado al país, es un hecho que nadie se atreve a discutir. Que ello fue posible por leyes que lo favorecieron, tampoco. Y que son producto de todos los gobiernos luego de la dictadura, es innegable.



Entonces, no se entiende cómo alguien puede decir que quiere cambiar esas reglas sin formular por qué cosas quiere cambiarlas. Y menos aún, cuando lo que dicen querer proteger ha batido récord de exportación en estos años, como lácteos y cárnicos por ejemplo, sin olvidar cultivos renovados y arroz con rendimientos excelentes.



El perfilismo u oportunismo en política se pagan y muchas veces con intereses. No todo es bueno y lícito, más aún cuando desde el propio gobierno se establecen nuevas condiciones para forestar sin dejar de lado la necesidad de seguir promoviendo inversión y exportación de lo producido. Además de generar empleo y salarios con la consiguiente mejora para el país todo.



Los árboles no solo dejan ver el bosque sino que estimulan a producir más y mejor.



¿No le parece?