Cuando el Estado no está

@|Una de las consecuencias es la falta de seguridad, quedan sin protección, desamparados, librados a su suerte los más elementales derechos de quienes sin tener nada que ver son víctimas de las desidia, ineptitud e ineficacia de aquellos que asumieron tales responsabilidades. Ante la total ausencia de control pasa lo que está pasando en Villa Colón (Lezica) y Melilla, otrora barrios tranquilos donde caminar hasta la parada del ómnibus, ir a la escuela o liceo o de compras al supermercado no significaba jugar a la ruleta rusa.



Un grupo de vecinos convocó a una reunión para comenzar a trabajar en aras de mejorar ésta situación.



Luego de un par de concurridas asambleas, se decidió llevar al Ministerio del Interior e Intendencia de Montevideo un petitorio con aquellas necesidades más apremiantes, avalados por casi 3000 (tres mil) firmas de vecinos.



Pedimos más patrullaje, la implementación del PADO y que la Seccional 22ª tenga más capacidad de respuesta; como así mayor iluminación en nuestras calles, podas de arbolado para visualizar más, control de motos sin luces y sin matrículas.



A más de un mes sin respuestas de ninguna parte, se afianza con más fuerza la idea de que Villa Colón y Melilla para el Estado no están en el mapa de Montevideo.



No pedimos autopistas, grandes parques, etc., exigimos que se cumpla con el Artículo 7 de la Constitución.



El día 27 de abril pasado, se realizó la primera marcha por Avenida Lezica con participación de más de un centenar de vecinos y una cuadra de vehículos y la adhesión de los comercios de la zona cerrando sus puertas.

La Seccional 22ª no tiene móviles, tampoco agentes, promedialmente se dan más de diez hechos delictivos (hurtos, rapiñas, copamientos, etc.) cada día. Jamás se ve un patrullero, se llama al 911 y la respuesta llega nunca antes de 20 minutos.



Es difícil de entender, pero ante un episodio delictivo tenemos que esperar la llegada de la policía desde cualquier punto de Montevideo; la lógica dice que la respuesta debería darse desde la Seccional 22ª que corresponde a estos barrios. Pagamos los impuestos que el Estado impone pero éste brilla por su ausencia a la hora de cumplir con sus más elementales obligaciones.

Ausentismo a la hora de cumplir y a la hora atender a quienes son los sostenedores del mismo.



En Villa Colón (Lezica) y Melilla no cabe aquello de que es tierra de nadie, hoy es tierra de delincuentes.