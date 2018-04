By Sergio Abreu

No me incomoden, estoy muy ocupado preparando mi próximo error". Es-ta frase de Bertolt Bretcht es aplicable a los que se resisten a aceptar la decisión judicial que culminó en Brasil con la prisión de Lula da Silva imputado de corrupción. Para no repetir ese equívoco es necesario pensar.

Corrupción de mano izquierda