Buen principio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de RR EE presentó un informe reservado acerca de temas vinculados al Río de la Plata en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

Tras la reunión el senador del PN Gustavo Penadés explicó que “Lo que el informe dijo muy diplomáticamente es que en los gobiernos frenteamplistas no hubo una visión estratégica a seguir en estos temas”. Uno de los temas clave fue el emisor subacuático (parte del Proyecto Sistema Riachuelo) que está construyendo Argentina y que entrará en operación dentro de poco tiempo. Con toda razón, los legisladores miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales le pidieron al Canciller que se avanzara en el establecimiento de un sistema de monitoreo conjunto para controlar el funcionamiento del sistema. El senador Penadés dijo a El País, que “es increíble” que Uruguay hasta ahora no hubiera pedido tal monitoreo de la calidad de las aguas que se verterán mediante el “Sistema Riachuelo”, que corresponden “casi a la mitad de Buenos Aires”. Luego de todas las dudas que se han expresado en nuestro país sobre ese proyecto llama la atención la afirmación de Penadés de que, “Hasta ahora no se hizo ningún petitorio a la CARP de un monitoreo conjunto tipo el que se realiza con las aguas de UPM”.



Por fuentes argentinas nos enteramos que a fines de abril se realizó una reunión virtual entre expertos argentinos involucrados en el proyecto y miembros de la Delegación de nuestro país en CARP. En el sitio web de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), se informa que el propósito fue presentar los avances del Proyecto Sistema Riachuelo y dar información sobre los estudios que se han completado para asegurar la calidad de los vertimientos que realizara el emisario. La nota indica que “Los representantes uruguayos quedaron muy conformes y mencionaron que no les habían quedado dudas quedaron convencidos de los beneficios de la obra tanto para Argentina como para Uruguay. Esto viene a resolver algunas consultas de que el Sistema podía llegar a afectar las costas de Uruguay”.



Uno de los participantes argentinos dijo luego de la reunión, que en el encuentro había quedado clara “Una preocupación que podrían tener genuinamente los vecinos uruguayos”, que los miembros de la Delegación de nuestro país no habían hecho ninguna observación técnica y que, por lo contrario habían “quedado agradecidos a la predisposición del gobierno argentino” y de AySA, de “mantenerlos informados y, sobre todo, la construcción de una línea de base que nos va a permitir el monitoreo una vez iniciada el funcionamiento y la operación de la Planta”. Pero, con todos sus méritos, esos controles serán unilaterales. Lo que corresponde es aplicar la experiencia de los procedimientos bilaterales ya aplicados en el río Uruguay.



La reunión virtual fue un avance en la dirección correcta. Sobre todo, si consideramos que, aunque el proyecto fue aprobado por la Delegación Uruguaya en CARP a principios del 2009 y la obra comenzó en el 2014, las primeras gestiones de la Delegación Uruguaya para obtener información de AySA acerca de la situación ambiental de la obra recién se realizaron entre noviembre de 2019 y febrero de 2020. Diez años después de la aprobación del proyecto y seis años luego del comienzo de las obras.Esa falta de curiosidad ¿fue una omisión o, peor aún, el resultado de una política de Estado.