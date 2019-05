Causas paralelas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lula pasó su primer año en prisión sin pena ni gloria. Muy pocas centenas de personas salieron a la calle en reclamo de su libertad. Tampoco esta vez se “incendió la calle”. Algunos colectivos del exterior reclamaron: “los conocidos de siempre”.

Algo de pena sí hubo: él y sus abogados pensaban que podía ser liberado al cumplirse el año, y eso no ocurrió. Sigue en trámite. Puede que en setiembre. En tanto, Lula como más resentido recurre a un discurso en la línea del Foro de Sao Paulo y de los eslogans: “los derechos del pueblo y la soberanía han sido revocados”, “ se entregó la soberanía nacional”, todo empezó con el “golpe” contra Dilma, “Bolsonaro ha sido el gran beneficiario”. Hizo responsables de su situación a “los medios, el mercado” y hasta a las Fuerzas Armadas, a las que nunca ni rozó cuando era presidente. Era muy cuidadoso de no enojar a los tutores (léase los militares).



Pero donde más se notó su “ desborde” y esa especie de resentimiento es en la referencia que hace muy explícitamente a su correligionaria Cristina Fernández de Kirchner. “Puedo dormir con la conciencia tranquila”, afirmo Lula y añadió, “nada han encontrado para incriminarme; ni conversaciones de bandidos, ni maletas de dinero, ni cuentas en el exterior y a pesar de todo, fui condenado en un tiempo récord”.



¿Y a quién se le encontraron todas esas cosas y sigue sin ser condenada? A su colega y amiga Cristina.



Lula hoy ha de lamentarse de que la justicia brasileña no sea como la de Argentina. Le hubiera ido mucho mejor.



Es que, si se compara lo de Lula con lo CFK, lo de aquél parece una reverenda injusticia. No una injusticia en sí mismo, pues se han cumplido todos los pasos del debido proceso, -incluyendo muchas “chicanas” interpuestas por sus abogados-, por parte de una justicia que además ha procesado y condenado a políticos de todo los partidos y colores y a los mayores empresarios brasileños. Lo que rechina es con relación a lo que pasa con su correligionaria argentina.



Sobre Lula, es cierto, pesan ocho causas judiciales; solo dos menos que Cristina. Él fue condenado a 12 años y meses, por lo que está preso, pero esa pena en las últimas horas se le ha rebajado a 8 años y un mes lo que le permitirá salidas diurnas a partir de setiembre. Tiene, eso sí, otra condena en primera instancia por 12 años y meses lo que le podría complicar sus expectativas. La primera de las condenas es por el uso de un departamento sin costo alguno como pago de sobornos y en el segundo caso por otro pago irregular concretado en obras de refaccionamiento de una finca de su propiedad.



Al lado de lo de CFK, peccata minuta. A ésta se le acusa por encubrimiento, traición a la patria, por ser la jefe de una banda, por ser la jefa de una asociación para delinquir y otras muchas cosas feas más. A sus allegados, presuntos socios y cómplices, y a miembros de su familia se le han encontrado maletas con millones de dólares, cofres de seguridad con millones de dólares, cuadernos donde figuran todos los sobornos o coimas por millones de dólares, propiedades e inversiones millonarias en hoteles que solo se explican como pantallas para “recaudar”.



Y ella libre como si no hubiera hecho nada. Sale y entra al país todas las veces que se le antoja. Con un previo trámite formal, de hecho. Siempre luciendo buenas “pilchas” y “papos” de marca.



Dice que se ampara en sus fueros de senadora -los fueros que Dilma en su momento quiso otorgarle a Lula designándolo ministro.



La realidad es que, con fueros o sin ellos, CFK, se ha burlado de jueces y fiscales toda las veces que lo ha querido y como lo ha querido. Su hijo Máximo, también procesado, goza a su vez de fueros pues es diputado, pero su hija Florencia que no tiene fueros y está involucrada en varias causas, dos por lo menos, corría sí el riesgo de ser enviada a la cárcel. Por el momento se encuentra en Cuba donde es “tratada” por estrés, no vuelve al país pese a los emplazamientos judiciales y su madre la va a visitar a la isla pese a su condición de procesada judicial con cinco órdenes de prisión.



Dice CFK que ella y su familia son víctimas de una persecución política; no parece, si fuera así ella y su hijo ya deberían estar desaforados y su hija de vuelta.



A Lula le debe dar bronca y envidia, y no solo por eso. Como si fuera poco, mientras cada vez son menos las fuerzas populares que se movilizan por su libertad y liderazgo, CFK está a la cabeza de las encuestas para la elección presidencial a celebrarse en octubre próximo.



Las diferencias, entonces, no se dan tan solo respecto a la Justicia, jueces y fiscales, sino que también a nivel de los propios ciudadanos. A los argentinos aparentemente les viene como una extraña nostalgia y un raro deseo de hundirse nuevamente en el kirchnerismo. Y reíte de aquello de “Adhemar (de Barros) rouba mas faz” que en alguna medida estigmatizaba los brasileños. En el caso de Cristina, es probado que “faz” muy poco; de lo otro todo indica que bastante.