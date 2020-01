Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sismos, desafíos y fútbol

¡Buenos días! Déborah Friedmann está de vacaciones por lo que esta Llave Maestra está escrita por mí, María Orfila, en calidad de suplente. Quedé encargada de acercarles los mejores artículos que tuvimos esta semana para suscriptores y, como ya verán, hay de todo: desde terremotos en Uruguay hasta fútbol y economía.

Una vulnerabilidad desatendida.

El Instituto Astronómico y Geofísico de la Universidad de San Pablo prestó el primer sismómetro por dos años en 2012. Foto: Leda Sánchez

A Leda Sánchez, geóloga y presidenta del Consejo Directivo del Observatorio Geofísico de Uruguay, el expresidente José Mujica la trató de loca cuando pidió financiamiento para comprar los primeros sismómetros para avanzar en la investigación sísmica en el país. “¿Cómo hacemos acá, si desde la escuela te enseñan que no hay sismos?”, increpó la experta. Pero sí los hay. “No sabemos cuándo; puede ser mañana o dentro de 200 años. Es necesario investigar”, agregó. En esta nota –escrita por quien hoy firma esta newsletter–, Sánchez explica qué tan vulnerables somos ante un terremoto.

Éxodo rural.

Menos del 30% de los asalariados agropecuarios reside como población dispersa, en el campo. Foto: Archivo El País

“Antes de leer esta nota, cierre los ojos e imagine una persona que vive en el campo uruguayo. ¿Tal vez piensa en un hombre de boina y botas, caminando en la soledad de una pradera que llega hasta el horizonte? ¿O vislumbra a alguien sentado a la sombra de un árbol, tomando mate en la puerta de un rancho perdido o abriendo una portera? Apostaría a que, sea como sea, en su imagen hay un hombre (muy pocos piensan en una mujer) y hay demasiado espacio para él solo", así arranca una nota de Tomer Urwicz sobre el despoblamiento del campo. Con ese arranque, para qué vamos a escribir otra cosa.

Cal y arena para el próximo equipo económico.

Azucena Arbeleche, la futura ministra de Economía. Foto: Fernando Ponzetto

El 1° de marzo está casi que a la vuelta de la esquina y el equipo económico deberá enfrentar múltiples desafíos, entre ellos, bajar el déficit fiscal, abatir el desempleo y lograr más competitividad. En esta nota, la periodista Pía Mesa concentra la opinión de 12 analistas que señalan cuáles son los principales retos pero también hablan de las cartas que tiene el nuevo gobierno a su favor.

El otro Suárez.

Damián Suárez intentando frenar un ataque del Madrid

Damián Suárez ostenta una marca que no es para cualquiera y que solo han logrado 10 uruguayos: Diego Godín, Gonzalo Castro, Walter Pandiani, José Luis Zalazar, Diego Forlán, Gustavo Poyet, Christian Stuani, José Santamaría y Mario Pini. El "Zorro" llegó a los 200 partidos en el fútbol español y es ídolo en Getafe. Sobre todo porque se bancó el descenso y volvió a subir al año siguiente. Silvia Pérez hace un repaso de su carrera en España en esta nota.

Veraneantes gelatinosos.

Si todavía no tuvo la suerte de ir a la playa esta temporada (como yo, no se sienta solo), pero será su próximo destino, lea esta nota sobre las medusas. Chysaora láctea y Lychnoriza lucerna son dos clásicas veraneantes en Uruguay, al igual que Liriope tetraphylla. “Es la clásica especie que se mete dentro del traje de baño”, comentó la bióloga Valentina Leoni. Spoiler: si eso pasa, nunca lave la zona afectada con orina. No importa lo que haya visto en la televisión.

Y además...

Otras dos notas para recomendarles:¿qué dice el Índice Big Mac sobre el valor del dólar en Uruguay y sus competidores? y las idas y vueltas por la candidatura de Daniel Martínez a la IMM.

Hasta el próximo jueves,



María de los Ángeles Orfila, editora de Vivir y Revista Domingo



El País tiene otros seis newsletters de autor. Si querés suscribirte, hacé click aquí.